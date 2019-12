IL ETAIT TEMPS !

Dans un communiqué rendu public le 2 décembre dernier, le ministère du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat rappelle aux uns et aux autres que la production, l’importation, la vente et la détention des pétards ou jouets explosifs, sont formellement interdites sur toute l’étendue du territoire national. Il était vraiment temps quand on sait que le phénomène des pétards s’observe généralement à l’occasion des fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas. La mesure tombe d’autant plus à pic que le contexte sécuritaire ne s’y prête même pas.