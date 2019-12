IL ETAIT TEMPS !

Sur invitation de leur homologue français, les chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel, prendront part à une rencontre en début 2020, à Pau, en France. Ce sera l’occasion pour les uns et les autres de se dire certaines vérités en vue d’une meilleure collaboration dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il était vraiment temps quand on sait que depuis peu, des voix s’élèvent de plus en plus pour dénoncer la présence des forces armées françaises au Sahel que d’aucuns accusent à tort ou à raison, d’être de mèche avec les terroristes.