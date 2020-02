IL ETAIT TEMPS !

Face au coronavirus qui sévit rigoureusement, le gouvernement burkinabè a mis en place un dispositif de surveillance épidémiologique permettant d’examiner tous les passagers en provenance de la Chine. Et ce n’est pas tout. Car le gouvernement, en collaboration avec les autorités chinoises, a demandé aux Chinois désireux de se rendre au Burkina, de retarder leur voyage. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps quand on connait le caractère mortel du coronavirus qui a déjà fait plus de 500 victimes à Wuhan, d’où le mal est parti.