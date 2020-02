IL ETAIT TEMPS !

Le ministère des Ressources animales et halieutiques, dans un communiqué rendu public le 20 février dernier, rassure les consommateurs sur la régularité des contrôles effectués sur les produits importés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette sortie était des plus attendues quand on voit les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, mettant en doute la qualité du poisson importé et commercialisé à Ouagadougou. Il était vraiment temps d’autant que la psychose commençait à s’emparer des uns et des autres.