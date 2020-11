IL ETAIT TEMPS !  

Face aux soupçons de fraudes électorales qui prenaient de l’ampleur, le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou, a annoncé la mise en place d’une permanence pour « recevoir et juger à toute heure et suivant la procédure de flagrant délit, des infractions de fraudes électorales et assimilées relevant de son ressort de compétence ». Le même dispositif de permanence, a-t-il annoncé, est installé dans tous les tribunaux de grande instance du ressort de la Cour d’appel de Ouagadougou. Il était temps que soient prises de telles dispositions pour dissuader les éventuels fraudeurs qui ne manquent pas durant cette période électorale.