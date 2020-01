INSUFFISANCE DE KITS DE DIAGNOSTIC DU CORONAVIRUS:Faut-il s’en inquiéter ?

Pour le moment, aucun cas de coronavirus n’a été confirmé sur le continent africain, malgré des suspicions, notamment en Côte d’Ivoire et au Kenya. Si l’Afrique semble, jusque-là, officiellement épargnée par la maladie, qu’en est-il de la réalité sur un continent où les capacités de surveillance épidémiologiques sont variables d’un Etat à l’autre ? Certes, face à ce syndrome respiratoire aigu sévère qui a déjà occasionné une centaine de morts avec à la clé, plus de 5000 cas avérés dans la seule ville de Wuhan en Chine, épicentre de la maladie, les contrôles ont été renforcés dans bien des aéroports africains. Mais il n’est pas exclu que des personnes porteuses du coronavirus, en Afrique, n’aient pas été détectées. En tout cas, c’est l’avis du Dr John Nkengasong, directeur du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui fonde ses craintes notamment sur le fait que les kits de diagnostic de la maladie ne sont pas encore disponibles partout dans le monde. Faut-il s’en inquiéter ? Pour autant que ce qu’il dit sur le manque présumé de kits, soit avéré, il y a lieu de corriger en urgence, le tir, pour ne pas avoir à payer ce manquement au prix fort.

Aucune mesure ne doit être de trop pour se mettre à l’abri de la pathologie

Cela dit, il est notoire que nos Etats africains n’ont pas les moyens de la Chine qui, face à la maladie, a, une fois de plus, montré sa puissance phénoménale en érigeant un hôpital de 1 000 lits en un temps record, soit en seulement 10 jours, et en réussissant le tour de force de mettre en quarantaine toute la ville de Wuhan. Même moins nantis, ils ont au moins, les moyens de se prémunir contre d’éventuels cas de coronavirus pour autant qu’ils prennent très au sérieux, la mesure du péril. C’est dire si aucune mesure ne doit être de trop pour se mettre à l’abri de la pathologie. Aussi la vigilance doit-elle rester de mise à tout instant. Autrement, ce serait bonjour les dégâts aux conséquences incalculables ! Pour l’heure, on n’en est pas là et c’est tant mieux. Croulant déjà sous le poids de ses nombreux maux, si l’Afrique venait à être aux prises avec une nouvelle tragédie comme celle du coronavirus, elle se verrait totalement anéantie. Vivement donc qu’elle s’entoure de tous les garde-fous pour faire face au mal qui demeure pour l’instant, une menace potentielle.

« Le Pays »a