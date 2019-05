LA SEMAINE DE RAOGO :

COUP DE CŒUR

Lancement de l’opération « Doofu » : bravo aux FAN !

Après l’opération « Otapuanu » dans la région de l’Est, qui a produit de bons résultats, les Forces armées nationales (FAN) viennent de lancer une vaste opération de sécurisation des régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. A terme, on espère que ces trois régions très touchées par le terrorisme, seront débarrassées des hommes armés sans foi ni loi qui les ont mises sous coupe réglée. Cela passe par une franche collaboration des populations. Bravo donc aux FAN qui, malgré l’adversité et le caractère périlleux du combat, veillent au grain. Courage et courage !

COUP DE GUEULE

Meurtre d’un prêtre à Bobo : non à la vengeance !

Un homme qui, dit-on, est un ancien employé du Centre Don Bosco de Bobo-Dioulasso, s’est introduit dans les dortoirs des prélats, couteau en main. Il égorge un prêtre et en blesse un autre. Alpagué par les forces de l’ordre, l’agresseur dit vouloir se venger pour avoir été licencié. C’est à n’y rien comprendre. On ne se croirait pas dans un Etat de droit, mais plutôt dans une jungle où les plus forts dictent leur loi aux plus faibles. En tout cas, il faut que les uns et les autres comprennent que la vengeance a cela de fâcheux qu’elle débouche le plus souvent sur un cycle infernal de violences. Il faut quitter dans ça !