Les risques du vapotage : devrait-on l’interdire ?

Pratique moderne et récente consistant à inhaler de la fumée aromatisée contenant plus ou moins des substances toxiques, le vapotage suscite aujourd’hui mille et une interrogations. Elle commence à gagner de plus en plus du terrain compte tenu de sa forte popularité notamment du côté des jeunes. Mais au même moment, certains pays s’inquiètent déjà des conséquences de son utilisation à long terme et mettent en œuvre des mesures draconiennes.

Nous vous proposons dans cet article un exposé complet sur la pratique du vapotage ainsi que les tendances qui se dégagent actuellement par rapport au sujet.

Le vapotage, qu’est-ce que c’est réellement ?

Le vapotage consiste concrètement à utiliser un appareil électronique évoquant une cigarette, produisant un aérosol inhalable et aromatisé pouvant contenir ou non de la nicotine. Il en existe de nombreux modèles et ont en principe pour but de vous réchauffer intérieurement grâce à la fumée qu’ils produisent. Cependant, l’aspect inquiétant de la chose est que le liquide de vapotage contient certaines substances comme la nicotine, le formaldéhyde, l’acroléine, le propylène glycol, la glycérine végétale ou encore de la cire. Concernant la nicotine, alcaloïde très toxique extrait du tabac, son dosage peut varier d’un liquide de vapotage à un autre.

Les éventuelles conséquences liées au vapotage.

Pour le moment, les analyses et études sont toujours en cours afin de terminer l’impact réel de cette pratique sur la santé à long terme. Néanmoins, vous pouvez déjà retenir qu’en vapotant de façon répétitive et prolongée, vous risquez d’en devenir addict. Cela aura pour conséquences sur vous des dysfonctionnements au niveau de votre concentration et de votre mémoire ainsi qu’une altération de vos facultés cérébrales. Par ailleurs, si vous êtes encore enfant ou adolescent au moment de son utilisation, vous risquez de souffrir de troubles cognitifs et comportementaux liés à l’exposition aux substances comme la nicotine par exemple. Vous risquez également de ressentir très souvent des vertiges, des nausées ou encore de fortes migraines.

Grâce à des études scientifiques réalisées aux Etats Unis d’Amérique, les spécialistes sont arrivés à prouver que les appareils de vapotage nuisent à l’organisme humain plus précisément aux poumons. C’est ainsi qu’on a pu relier des milliers de cas de maladies pulmonaires graves ainsi que des dizaines de décès à cette pratique.

Une interdiction totale du vapotage est-elle envisageable ?

C’est une question qui revient très souvent ces derniers temps. Mais pour ce qui est de sa faisabilité, la plupart des décideurs sont coincés entre les revendications des utilisateurs et les enjeux économiques cachés derrière ce phénomène. N’oublions pas que cette industrie rapporte chaque année à ses acteurs des milliards de dollars à travers le monde. L’économie de certains pays émergents comme l’Inde, le Brésil ou encore Singapour dépendent en partie de la production de ces substances. Il ne faut pas non plus ignorer les mouvements contestataires des millions d’utilisateurs dans le monde qui estiment avoir des droits à faire valoir contre l’adoption d’une telle décision.

Plutôt qu’une interdiction subite, la tendance actuelle est portée essentiellement sur comment réduire l’impact de ces produits plus ou moins toxiques sur les jeunes. Des pays comme les États Unis, le Canada ou encore le Royaume Uni sont déjà des modèles à suivre en la matière.