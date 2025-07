Choc REAL- PSG : Le président des supporters du REAL au Burkina appelle à la mobilisation

Ceci est un message du président des supporters du REAL Madrid section- Burkina Faso, El hadj Mahamadi Lamine Kouanda, appelant les supporters à se mobiliser derrière le REAL qui affronte ce soir, le PSG en demi-finale de la coupe du monde des clubs. Lisez

Chers Supporters du Real Madrid,

C’est avec un grand honneur et une immense fierté que je m’adresse à vous aujourdhui, en tant que Président des Supporters du Real Madrid, Section Burkina Faso.

Ce mercredi, à 19h, notre équipe, la majestueuse Maison Blanche, affronte le PSG, en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Un match crucial, un véritable choc qui ne se résume pas uniquement à une simple rencontre de football. Ce match symbolise la quête d’une place en finale, un pas de plus vers la gloire et l’histoire que nous avons l’habitude de vivre. Mais au-delà de cet enjeu sportif, ce match revêt une signification particulière. D’abord, ces retrouvailles entre Kylian Mbappé et son ancien club, le PSG, seront un moment fort. Mbappé, notre champion, affronte son passé et cherchera à marquer encore plus l’histoire. Ensuite, ce match, est aussi le duel entre deux philosophies, deux visions du football: Celle du PSG, soutenu par la puissance financière du Qatar, et celle du Real Madrid, symbolisée par la royauté, l’histoire et l’héritage du football mondial. Nous sommes les héritiers d’une tradition de victoires et de grands moments, et c’est avec toute cette histoire que nous entrerons sur le terrain. Je vous invite donc à être unis derrière notre équipe, à soutenir le Real Madrid avec toute la passion et l’énergie qui nous caractérisent. Ensemble, faisons entendre nos voix et montrons que la force de notre communauté transcende les frontières.

Hala Madrid, et que la victoire soit avec nous!

Avec tout mon respect et ma fierté,

El Hadj Mahamadi Lamine Kouanda

Président des Supporters du Real Madrid – Section Burkina Faso

Commandeur de l’Ordre National.