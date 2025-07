PLAINTE CONTRE L’ENTOURAGE DU PRESIDENT CONGOLAIS ET PROCES D’UN EX-MINISTRE POUR MALVERSATIONS : Sale temps pour le régime Tshisékédi !

Neuf. C’est le nombre des membres de la famille du président congolais, Félix Tshisékédi, visés par une plainte déposée, le 8 juillet dernier, en Belgique, par l’Organisation non gouvernementale (ONG) « DESC », une plateforme d’organisations de la société civile, pour prédation de ressources publiques, notamment le pillage de sites miniers dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Au nombre des accusés, de très proches parents du chef de l’Etat, parmi lesquels son frère, sa mère et son épouse. Une situation qui pointe directement du doigt la gouvernance du successeur de Joseph Kabila, qui promettait pourtant de faire dans la rupture après son accession au pouvoir dans les conditions que l’on sait.

Les accusations contre les membres de la famille présidentielle, sont lourdes

Toujours est-il que c’est une plainte qui tombe mal pour le locataire du palais de la Nation. D’autant plus que c’est un scandale qui contribue à éclabousser son régime au moment où un de ses ministres contraint à la démission suite à la levée récente de son immunité par le parlement, est devant la Justice pour répondre d’accusations de malversations. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un sale temps pour le régime Tshisékédi qui ne sait déjà pas où donner de la tête avec la grave crise sécuritaire dans l’Est du pays. Une crise en lien avec les rebelles du M23 et alliés qui ont pris en grippe le pouvoir de Fatshi accusé d’être à l’origine de tous les malheurs de la RDC. Et qui menacent de descendre sur Kinshasa, après avoir conquis, presque la fleur au fusil, de grandes villes de l’Est à l’instar de Goma et Bukavu, les capitales respectives du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Sur le plan politique, la situation n’est guère reluisante, avec une opposition acerbe qui ne cesse de ruer dans les brancards en dénonçant une gestion jugée chaotique tout en appelant à des réformes. Mais quoi qu’il en soit, avec un contexte sociopolitique continuellement conflictuel sur fond d’une guerre qui renforce les incertitudes, c’est peu dire que la RDC est mal barrée. Tant la situation sécuritaire reste toujours volatile. Et si à cela, viennent s’ajouter des questions de mal gouvernance impliquant des proches du chef de l’Etat, autant dire que c’est la faillite de son régime que les contempteurs du président Tshisékédi veulent mettre en avant. On est d’autant plus porté à le croire qu’au-delà des soupçons de malversations financières qui pèsent sur le ministre de la Justice, les accusations contre les membres de la famille présidentielle sont d’autant lourdes qu’elles font état de corruption, détournements massifs de fonds publics et pillage organisé de ressources minières. En attendant de connaître l’issue de ces dossiers judiciaires, la plainte contre des membres du clan présidentiel pose, une fois de plus, la question de l’implication de la famille dans la gestion des affaires de l’Etat. Et dans le cas d’espèce, on peut dire qu’en nommant des membres de son proche entourage à des postes de hautes responsabilités, Félix Tshisékédi a prêté le flanc.

La crédibilité de la Justice congolaise est engagée

Comment peut-il en être autrement quand dans le cabinet présidentiel, on trouve indistinctement son frère Jacques et sa fille Christina âgée de seulement de 20 ans, nommés par ordonnance par le chef de l’Etat ? Et que dire de Fifi Masuka, sa fille aînée, seule femme gouverneure en RDC, à la tête d’une province minière stratégique comme celle du Lualaba ? Sans mettre en doute les compétences et les mérites de ces heureux élus, cela peut friser le népotisme. Autant dire que cette plainte ne va pas arranger l’image ni les affaires de Fatshi qui est déjà sur la sellette dans son pays. D’autant plus que son ex-ministre de la Justice dont le procès s’est ouvert le 9 juillet dernier dans un contexte de tensions exacerbées avec les magistrats, aura fort à faire pour se tirer d’affaire. En rappel, l’ex-garde des sceaux est poursuivi pour détournement de deniers publics destinés à la construction d’une prison. L’intéressé s’en défend et crie à l’acharnement du Procureur général en raison de la virulence de ses critiques à l’endroit de sa corporation. En tout cas, tout le mal qu’on souhaite à Constant Mutamba, puisque c’est de lui qu’il s’agit, c’est qu’il puisse bénéficier d’un procès équitable. S’il est reconnu coupable, qu’il soit puni à la hauteur de son forfait. Mais s’il n’est pas coupable, qu’il soit blanchi aux yeux de la Nation tout entière afin de laver son honneur. C’est dire si la crédibilité de la Justice congolaise est engagée. Et on attend de voir si elle saura dire le droit.

« Le Pays »