LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Découvert en Chine, le coronavirus est en pleine expansion à travers le monde. Malgré toutes les mesures sanitaires drastiques, cette épidémie jugée mortelle se propage. Ainsi, il a atteint le Burkina Faso. Le coronavirus est une maladie infectieuse qui se manifeste par une grippe, un rhume, une toux, une fièvre, une fatigue, des courbatures, des maux de tête, etc.

Sur le plan médical, cette infection entraîne une baisse du système immunitaire, c’est-à-dire le système de défense de l’organisme qui se soigne avec des antibiotiques. Cependant, nous pouvons éviter et lutter contre le coronavirus en mangeant équilibré, c’est-à-dire en ajoutant à notre alimentation un supplément en aliments antibiotiques naturels et en aliments qui peuvent booster notre système immunitaire. Nous pouvons nous protéger de cette maladie en respectant les consignes d’hygiène, en renforçant notre système immunitaire par une alimentation saine. Il existe de nombreux aliments pour stimuler le système immunitaire. Il est donc possible de se composer des repas offrant une meilleure protection contre les différentes agressions dont est victime quotidiennement notre système immunitaire.

– Manger de l’ail

L’ail, qui est l’un des aliments les plus négligés parmi les aliments sains, est un aliment souvent évité en raison de l’odeur qu’il provoque. Cependant, l’ail est un antiviral, antibiotique, antifongique et même antibactérien; donc, vous ne devez pas oublier qu’il est un guerrier à part entière.

Particulièrement efficace dans la lutte contre toutes les formes d’infections, il lutte contre les bactéries, les virus, les parasites et protège du cancer, entre bien d’autres bienfaits. Vous devriez consommer de l’ail tous les jours. De préférence cru (coupé en minuscules morceaux et ajouté à une salade, il passe presque inaperçu, mais parfume agréablement le plat). Quantité conseillée: 2 gousses par jour ou plus, si vous le pouvez!

Si vous souhaitez renforcer votre système immunitaire avec des aliments naturels, vous devez absolument inclure de l’ail dans vos alternatives alimentaires.

– Assurez-vous d’avoir une flore bactérienne saine

Les médecins et les diététiciens disent qu’une flore bactérienne saine constitue 75% du système immunitaire. Par conséquent, la flore bactérienne peut protéger votre santé et lutter contre des maladies infectieuses. En prenant des suppléments pro biotiques ou en consommant des aliments riches en pro biotiques tels que le yaourt, le vinaigre de cidre de pomme, vous garantissez la santé de votre système immunitaire et de la flore bactérienne.

– Prendre soin de la consommation de zinc

On trouve le zinc dans les fruits de mer, les légumineuses : haricot (benga), pois de terre (souma), lentilles, soja ; les aliments verts et la viande de bœuf.

– Pour le thé au gingembre

Le gingembre a des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, ainsi qu’un très puissant antibiotique. Même si vous pensez avoir une maladie infectieuse, vous pouvez boire du thé au gingembre. Vous devriez consommer du gingembre provenant du corps, contribuant ainsi à réduire votre fièvre!

– Utiliser le renfort en vitamine D

Quelle est l’importance des suppléments de vitamine D qu’il n’est plus nécessaire de mentionner? Vous devez absolument consommer ce supplément quotidiennement, ce qui fait défaut à presque tout le monde. On ne peut tirer que des niveaux sains d’énergie solaire, augmenter l’immunité, augmenter le taux de testostérone, réduire le risque de cancer. On trouve la vitamine D dans le poisson, les produits laitiers, etc.

– Boire suffisamment de l’eau!

Votre corps est composé presque d’eau. Votre consommation d’eau est également très importante pour la continuité des activités vitales. Lorsque vous ne consommez pas assez d’eau, il est possible d’affirmer que les risques pour la santé augmentent.

Boire l’eau, boire beaucoup d’eau, non seulement lorsque vous avez soif, mais aussi lorsque vous vous rappelez que vous n’avez pas consommé assez d’eau.

– Consommez des aliments riches en vitamine C

On trouve la vitamine C dans les agrumes et les légumes (oranges, citrons, mandarines, pamplemousse, fraise, tomate, goyave, persil, salade, choux, poivron, etc.).

– Consommez des aliments riches en vitamine A

On trouve la vitamine A dans la carotte, le foie, la tomate, le chou, le persil.

– Le curcuma

Il possède des propriétés antibactériennes et antibiotiques qui sont notamment utilisées en cuisine pour prévenir la putréfaction de la viande. Il inhibe la croissance de lymphomes, tumeurs cancéreuses. Un de ses composés, la curcumine, est un très puissant antioxydant. On peut l’associer avantageusement au poivre noir, au gingembre et au cumin.

– Faire de l’exercice régulièrement

C’est une réalité scientifique où l’exercice renforce le système immunitaire. Vous êtes physiquement autonome en vous adaptant à des conditions physiques difficiles, puis votre système immunitaire est renforcé. L’exercice nécessite plus de nourriture, il renforce le système immunitaire. Par conséquent, une activité physique régulière renforcera certainement votre système immunitaire.

– Ne négligez pas votre sommeil

Un mauvais sommeil signifie un système immunitaire fatigué. Le sommeil joue un rôle important dans la régénération du corps, la réparation des dommages, le renouvellement et le renforcement du système immunitaire. Lorsque vous dormez mal, la maladie est inévitable.

Conseils généraux

– Mangez le plus possible de fruits et légumes frais, si possible de culture biologique.

– Utilisez abondamment les épices comme l’ail, le gingembre, le persil, etc. Ils apporteront de nombreux éléments nutritifs et protecteurs connus et encore inconnus de la recherche scientifique.

– Mangez le plus souvent du poisson, tels que sardines, saumon, maquereau, hareng. Ils sont riches en acides gras essentiels Oméga-3 qui sont très importants pour le maintien de la santé.

– Bien cuire les aliments

– Eviter de manger dehors.

Boire beaucoup d’eau, minimum 1 litre par jour, contribuera à protéger l’organisme des agressions.

NB : Une infusion de citron et du gingembre au miel à jeûn, chaque matin, vous fera du bien.

Recette : infuser du citron et du gingembre dans l’eau chaude pendant 10 min ; servir dans une tasse à café et ajouter une cuillerée à café de miel et buvez chaud.

Sandrine ZERBO, diététicienne