En cette période de sensibilisation et de lutte contre le coronavirus, le Centre hospitalier universitaire de Tengandogo a accueilli le mercredi 15 avril 2020, une forte délégation conduite par le président du Conseil d’administration de Majestic et candidat déclaré à la présidence de la Fédération burkinabè de football (FBF) Hamado Traoré.

Il s’agissait pour Hamado Traoré et sa délégation d’apporter leur soutien à cette institution à travers une remise de produits et matériels de lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Composé essentiellement de 6 400 bouteilles d’eau Yilma et de 200 Kasaks (tenues pour le personnel soignant). Ces produits visent à renforcer les capacités opérationnelles du personnel soignant de cet hôpital. Pour le président du Conseil d’administration de Majestic, ce don s’inscrit dans la droite ligne des actions à mener pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. «Cette crise en appelle à la solidarité, à l’union, au patriotisme dans tous les pays touchés. Et nous Burkinabè, devrions l’être davantage. Il nous faut plus que jamais, témoigner notre soutien total, nos encouragements et notre solidarité au personnel de santé et aux personnes vulnérables. C’est dans cet élan, où l’heure est à l’action, où plus que jamais le Burkina Faso a besoin de tous ses enfants. C’est donc très naturellement et avec beaucoup d’émotion que je suis ici auprès de vous, pour vous accompagner dans cette lutte, en espérant que ce don boostera cette chaîne de solidarité», a-t-il déclaré. Parlant de cette initiative citoyenne, Hamado Traoré a ajouté que le choix des kits sanitaires a été fait en étroite collaboration avec l’hôpital qui en avait exprimé le besoin. « En tant que chef d’entreprise citoyenne et aussi président du Conseil d’administration de Majestic, nous avons voulu par cette modeste contribution, répondre à l’appel du chef de l’Etat et de nos autorités pour endiguer ce mal. Nous avons, pour ce faire, pris attache avec l’hôpital pour connaître leurs besoins urgents avant de nous acquitter de ce devoir républicain», a-t-il encore ajouté. Quant à la valeur des dons, Hamado Traoré s’est gardé d’en divulguer le montant. « Je vous laisse apprécier », a-t-il dit. Non sans avoir fait la promesse que cet acte de solidarité en faveur des populations va s’étendre bientôt dans les autres localités du pays. Le DG du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Alexandre Sanfo a, pour sa part, traduit ses remerciements au président Hamado Traoré qui, à travers ce geste, est entré de plain-pied dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. « Ce geste ne nous surprend guère. Il a pris son bâton de pèlerin pour accompagner les actions du gouvernement par ce qu’il tient à la santé des compatriotes, à leur survie. Et comme il l’a souligné, ce sont des choses dont on a besoin. Les kasaks, ce sont des tenues que le personnel porte pour soigner les malades et l’eau, on en a aussi besoin autant pour le personnel que pour les malades. C’est vraiment un grand geste. Je voudrais profiter de vos micros pour lancer un appel à tous ceux qui ne se sont pas encore manifestés, de venir nous soutenir parce que ce sont des Burkinabè qui sont là, qui ont besoin de leur aide et soutien. C’est vrai que l’Etat fait beaucoup de chose, mais une aide n’est jamais de trop ».

Seydou TRAORE