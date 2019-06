Mercato : quelle destination pour Bertrand Traoré ?

C’est la fin de la saison. Tous les regards sont portés sur les joueurs et les différents transferts qu’il pourrait y avoir. Les pronostics sont d’ores et déjà lancés et on attend plus que la décision finale des divers clubs. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à un joueur en particulier. Un joueur qui donne autant de plaisir sur le terrain que la plateforme : betFIRST Casino. Il s’agit de l’international Burkinabè Bertrand Traoré. Le point sur son actualité sportive se fera ici et maintenant.

Bertrand Traoré : le point

C’est un 6 septembre 1995 que Bertrand Isidore Traoré voit le jour au Burkina, plus précisément dans la ville de Bobo-Dioulasso. Il est repéré dans le club de la ville (ASF Bobo-Dioulasso), par l’AJ Auxerre. C’est dans le centre de formation du Club que cet international Burkinabè reçoit sa formation.

Il est passé professionnel en décembre 2013 dans le club anglais de Chelsea. Mais c’est au Vitesse Arnhem que le jeune joueur fait ses débuts en janvier 2014. Il a évolué dans le club pendant deux saisons, finissant même meilleur joueur de l’équipe. Il a pu jouer au sein du club Vitesse Arnhem, car il a été emprunté par le club au club néerlandais., en effet, été emprunté par ce club au club néerlandais.

Depuis 2017 et pour cinq années normalement, le jeune joueur évolue au poste d’attaquant à l’Olympique de Marseille.

Notons que Bertrand Traoré a participé, en 2011, à la CAN des joueurs qui ont moins de 17 ans. Une coupe qu’il a d’ailleurs remportée. À Coupe du monde de football des joueurs du même âge, en 2009 également, il était présent.

Bertrand Traoré : destination finale

Sous contrat avec le club lyonnais jusqu’en juin 2022, Bertrand Traoré se pose pourtant des questions. En effet, le jeune joueur a subi une fin de saison assez difficile. Il a d’ailleurs été obligé de débuter plusieurs matchs sur le banc de touche. C’est donc avec impatience qu’il attend de connaître les intentions des dirigeants du club afin d’avoir une idée fixe sur ce qu’il l’attend.

Durant la saison passée, le jeune attaquant s’est senti peu soutenu et par vraiment mis en avant comme c’était le cas au sein du club rhodanien où il était. Rappelons qu’à la fin de la dernière saison, il a pu inscrire en six matchs, 6 buts et 2 passes décisives.

Grâce à sa performance, plus que correcte, ce joueur est dans le viseur de plusieurs clubs. Il se chuchote que le Leicester City serait à la recherche d’un successeur pour le joueur Riyad Mahrez. De ce fait, le profil de Bertrand Traoré les intéresserait beaucoup.

Il en est de même du côté du club anglais. Le joueur susciterait également un intérêt auprès des dirigeants des Toffees.

Les ouvertures, ce n’est pas ce qui manque au jeune joueur. D’après nos informations plusieurs autres clubs suivraient de près les négociations qui sont en train de se faire. Liverpool, Arsenal ou encore Everton seraient également sur la liste des clubs intéressés par le jeune joueur. De quoi rassurer ce dernier.

La réaction des autres clubs a peut-être eu un impact sur les dirigeants de l’Olympique de Marseille. En effet, il paraîtrait que le club ne désire pas se séparer de son joueur. Toutes les négociations et les pourparlers auraient cessé. Le président Jean-Michel Aulas a donné ce mardi une conférence de presse dans laquelle il a indiqué que « La porte est fermée pour Bertrand Traoré ». Il est donc fort probable que l’attaquant burkinabé Bertrand Traoré ne subissent aucun changement d’équipe lors du mercato d’été. Cette saison, encore, on le verra évoluer sur le terrain sous les couleurs de l’Olympique de Lyon.

À noter que le joueur s’est octroyé quelques jours de congés qu’il passe dans son pays d’origine au Burkina Faso. Il met cette période à profit pour jouer au sein de l’équipe nationale, un match de préparation contre la RDC à Marbella en Espagne. Rappelons que le Burkina Faso n’a pas pu obtenir son ticket d’entrée pour la CAN cette édition.

Il n’est plus question pour le joueur Burkinabè, d’après les informations recueillies ces derniers temps, de quitter l’OL. Malgré les nombreux clubs qui ont repéré Bertrand Traoré, c’est finalement dans le club lyonnais qu’il resterait. Attendons donc de voir comment il serait positionné sur le terrain lors de la prochaine saison.