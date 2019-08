PLUS JAMAIS ÇA !

La semaine dernière, un éboulement a eu lieu dans un village de Yako, dans le Passoré, faisant deux morts. Or, c’est dans cette même province que le ministre des Mines et des carrières, Idani Oumarou, procédait à la fermeture de tous les sites d’orpaillage artisanal. Voyez-vous ? C’est la preuve que l’incivisme a la peau dure dans notre pays. Si fait que nombreux sont ces citoyens-là qui ne respectent pas les mesures prises par les autorités.

Alors, nous disons, plus jamais ça !