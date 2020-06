POT  POURRI  

CDP : Léonce Koné rend sa démission

C’est fini entre Léonce Koné et le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Du moins, pour l’instant. Lisez plutôt cette lettre qu’il a adressée au président du parti, Eddie Komboïgo, avec ampliation à Blaise Compaoré : « Au terme des délibérations du Collège de propositions du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), vous avez été désigné pour être proposé à l’investiture du parti, comme son candidat pour la prochaine élection présidentielle, sous réserve de la validation de ce choix par le président d’honneur. Je vous en félicite. Ainsi que vous le savez, j’ai fait, depuis plusieurs mois, le choix, personnel et définitif, de soutenir une autre candidature pour l’élection présidentielle de 2020. En conséquence, je vous notifie ma démission du CDP. J’exprime aux militants du CDP mon regret de voir s’achever ainsi le compagnonnage que nous avons forgé sur le terrain de la lutte politique, avec des succès et des déboires partagés en commun. Je salue le courage, la persévérance et la constance dont la grande majorité de nos camarades a su faire preuve durant les dernières années, en surmontant une adversité extrême, pour assurer la survie du parti et la relance vigoureuse de ses activités. Ce qui a permis au CDP de réaliser des performances héroïques aux dernières élections législatives et municipales. De nouvelles échéances se présentent à nous, face auxquelles nos choix divergent. Cela n’altère en rien ma gratitude et ma sympathie envers ceux qui furent mes camarades politiques. Au demeurant, dans la dynamique de l’alliance électorale qui est en cours de constitution entre les partis et candidats d’opposition, il n’est pas exclu que nous soyons amenés à engager encore des combats politiques ensemble. Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de ma considération distinguée ».

Affaire de dame tuée à Karpala : les meurtriers ne sont pas parmi les interpelés

Les meurtriers de la dame assassinée à Karpala par deux individus qui lui ont arraché sa moto scooter, le 15 juin dernier, courent toujours les rues. Selon nos informations, les meurtriers ne sont pas parmi les personnes interpellées par les Koglwéogo, le 24 juin dernier. Selon une source proche de la famille de la défunte, dès que le père de la victime a reçu l’information selon laquelle les présumés auteurs du meurtre de sa fille, auraient été interpelés par les Koglwéogo, il s’est vite rendu auprès de ces derniers pour avoir de plus amples informations. Mais sa joie n’aura été que de courte durée puisqu’il s’entendra dire que les meurtriers de sa fille ne sont pas parmi les personnes interpellées. Koussoupo Tietiembou, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’a désormais qu’un seul souhait, que les meurtriers de sa fille soient appréhendés.

Covid-19 au Burkina : bientôt la fin de la réquisition de l’hôpital de Tengandogo ?

La fin de la réquisition du personnel de la santé dans le cadre de la riposte à la Covid-19, est intervenue le 14 juin dernier suivant une note du Secrétaire général du ministère de la Santé. Au total, ce sont 260 agents qui ont été réquisitionnés pour la prise en charge des malades de la Covid-19 à l’hôpital de Tengandogo et au CORUS. Selon nos informations, la fin de la réquisition est dictée par la tendance baissière de la pandémie au Burkina et par le fait que les formations commençaient vraiment à ressentir le déficit de personnel pour une meilleure prise en charge de leurs patients. De ce qu’il nous revient, la prise en charge des cas de Covid-19, sera désormais intégrée dans les formations sanitaires et notamment au niveau des services s’occupant des infections respiratoires aigües sévères. Pour ce faire, des centres de tri seront installés dans tous les centres médicaux, les CHR et les CHU. « Ce dispositif, nous dit-on, permettra de mieux prendre en charge les cas et de les orienter dans les bâtiments dédiés à cet effet ». Quant aux primes des agents réquisitionnés, elles « seront entièrement payées ». Une cérémonie d’hommage sera d’ailleurs organisée à leur intention et ils recevront, à l’occasion, des attestations de reconnaissance. Ils seront également répertoriés comme des experts de la prise en charge de la Covid-19 ». Il se dit également que le ministère de la Santé compte mettre fin à la réquisition de l’hôpital de Tengandogo et de la clinique Princesse Sarah. Pour Tengandogo, un seul bâtiment y sera conservé pour la prise en charge des cas de Covid-19.

Région du Nord : Abdoulaye Soulama en tournée ce week-end

Le président national de l’Alliance travailliste pour le développement, Abdoulaye Soulama, sera en tournée dans la région du Nord, du 26 au 27 juin 2020, pour l’installation du bureau de la coordination régionale du parti.

Batié : 55 personnes interpellées pour violation de la fermeture des frontières

« 55 personnes dont 49 de nationalité étrangère, ont été interpellées par la police de Batié pour violation de la fermeture des frontières. Ces personnes sont sous surveillance médicale à Batié, en attendant les résultats de leur test ».

Justice : le SAMAB tient son 13e congrès ordinaire ce week-end

Le Syndicat autonome des magistrats burkinabè (SAMAB) organise son 13e congrès ordinaire, le 27 juin 2020 à Ouagadougou, dans la salle de conférences de la Direction générale des Douanes. Thème : « Syndicalisme, indépendance de la Justice et Etat de droit ».

Elections à la FBF : pression sur le président de la ligue de Manga, Nicolas Bouda

La pression était plus que forte ces derniers jours sur la personne de Nicolas Bouda, président de la ligue du Centre-Sud. Une zone où est basé le club d’un des candidats à la présidence de la FBF, le Majestic SC. Dans le processus électoral devant aboutir à l’élection du président de la FBF le 22 août 2020, il est question, pour tout candidat, d’avoir le parrainage des clubs et surtout des ligues. Acquis à la cause du candidat en question, le président de la ligue du Centre-Sud a été approché par des intermédiaires d’un candidat et de son mentor. Dans cette affaire et en milieu de cette semaine, Nicolas Bouda est invité à Ouagadougou par une tierce personne pour tenter, avec des propositions alléchantes, de le convaincre de leur remettre son parrainage. Mais, le président de la ligue du Centre-Sud n’a pas cédé. Ce n’était que partie remise pour ces derniers puisqu’ils vont utiliser une autre cartouche : un ancien international, ami du chef de Manga avec qui il obtient un rendez-vous chez lui à Ouagadougou. Il s’y rend en compagnie d’un responsable actuel de la FBF, mais le chef de Manga marque son grand étonnement en expliquant qu’il n’attendait pas deux personnes. Malgré tout, il reçoit ses hôtes qui exposent l’objet de leur visite qui est bien évidemment d’obtenir le parrainage de la ligue de du Centre-Sud (Manga). Et le chef de Manga de leur faire savoir qu’il n’est pas le président de la ligue du Centre-Sud mais plutôt président d’honneur de Majestic SC. C’est ainsi que ses hôtes sont repartis, bredouilles.

Attaque terroriste en Côte d’Ivoire : le coordonnateur de l’attaque est un Burkinabè

Selon un communiqué de l’armée ivoirienne, le coordonnateur de l’attaque terroriste de Kafolo, le 11 juin 2020, s’appelle Sidibé Ali dit « Sofiane », de nationalité burkinabè. Il aurait été interpellé « après une traque minutieuse ».

Election à la FBF : le candidat Bertrand Kaboré obtient les parrainages exigés

Ceci est un communiqué signé du responsable à la communication de la coordination de la campagne de Bertrand Kaboré, candidat à la présidence de la FBF : « C’est avec beaucoup d’intérêt et d’attention que Bertrand Kaboré et son équipe ont suivi, du 6 au 21 juin 2020, le processus de renouvellement des instances dirigeantes des 13 ligues régionales de football. Tout en saluant l’ambiance de cordialité et de «fair-play» qui a prévalu dans le processus, Bertrand Kaboré félicite tous les 13 présidents de ligues élus et appelés à relever des défis futurs liés au développement du football burkinabè. Cette élection constitue une première étape du processus de renouvellement des instances de la Fédération burkinabè de football, processus qui connaîtra son dénouement avec l’élection du président, le 22 août 2020 à Bobo-Dioulasso. L’une des exigences du processus est le parrainage de tout candidat par 2 ligues régionales, 2 clubs de 1re division, 1 club de 2e division et un club de 3ème division. La Coordination de l’équipe de campagne tient à rassurer les Burkinabè de façon générale et les acteurs du football burkinabè de façon particulière que le candidat Bertrand Kaboré a obtenu tous les parrainages nécessaires à sa candidature. Par conséquent, il est en mesure de prendre part à l’élection. L’heure pour le candidat Bertrand Kaboré, est plutôt à la poursuite de sa campagne. Cette campagne représente une opportunité pour la présentation, à tous les acteurs du football burkinabè, du programme élaboré par le candidat afin que le sport-roi du pays des Hommes intègre, gagne en organisation, en popularité, en compétitivité, en performances et en victoires constantes. Dans les jours à venir, des tournées de présentation, d’explication et d’argumentation du programme seront organisées dans les régions du Burkina Faso ».