La circulation des camions et autres poids-lourds a été réglementée par la commune de Ouagadougou. Mais malgré l’entrée en vigueur de cette mesure, on constate que des camions poids-lourds continuent de circuler à des heures indues. Pourquoi cette situation et que fait la mairie centrale pour y remédier ? Un citoyen soucieux de l’application des textes.