Au regard du contexte sécuritaire qui se dégrade presque chaque jour que Dieu fait, je ne cesse de me poser une question : dans quelles conditions se dérouleront les élections législatives et présidentielle en 2020, soit dans seulement quelques mois ? Et je suis sûr que bien des compatriotes partagent avec moi cette préoccupation.

Un citoyen burkinabè