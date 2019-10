QUESTION A QUI DE DROIT

C’est, en principe, aujourd’hui, 25 octobre 2019, que débute le Tour du Faso qui est à sa 32e édition. A l’occasion, de nombreux cyclistes, venus des quatre coins du monde, séjournent au Burkina Faso. Mais l’événement devant se dérouler dans un contexte sécuritaire délétère, je ne peux m’empêcher de me poser une question : toutes les dispositions nécessaires ont-elles été prises pour que le Tour se déroule sans couac ni anicroche ? Je suis d’autant plus inquiet que les terroristes sont très ingénieux si fait qu’ils peuvent frapper là où on les attend le moins.

Un amoureux du cyclisme