QUESTION A QUI DE DROIT

Il y a une question que je ne cesse de me poser depuis que mon pays, le Burkina Faso, est entré dans l’œil du cyclone des terroristes. C’est la suivante : pourquoi la quasi-totalité des attaques qu’a connues le Burkina, ne sont-elles pas revendiquées ? Je souhaite que les spécialistes de la sécurité puissent éclairer ma lanterne, surtout quand on sait que dans les autres pays comme le Mali et le Niger, par exemple, presque toutes les attaques sont aussitôt revendiquées.

Un citoyen burkinabè au cœur meurtri