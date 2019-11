QUESTION A QUI DE DROIT

Je me rappelle que dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, il était prévu la construction d’un hôpital de référence à Bobo-Dioulasso. Et le site qui avait été retenu, était la forêt de Kua, d’où la polémique que nous avons connue, il y a quelques mois. Depuis lors, je n’entends plus rien si fait que je ne cesse de me poser des questions : que devient la forêt de Kua ? Où en est-on avec la construction de l’hôpital en question ?

Un citoyen burkinabè