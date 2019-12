QUESTION A QUI DE DROIT

A quand le bitumage de la route Kantchari-Diapaga-frontière du Bénin ? Cette question, je ne peux m’empêcher de me la poser quand je sais que depuis le lancement des travaux par le chef de l’Etat himself, les lignes n’ont pas encore bougé. Pourquoi ? S’agissait-il d’une stratégie des autorités visant à contenir la colère des populations qui, n’en pouvant plus, avaient commencé à donner de la voix ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne pour que je sache désormais sur quel pied danser, surtout que de nouvelles échéances électorales approchent.

Un ressortissant de la Tapoa