QUESTION A QUI DE DROIT

A quand l’extradition de François Compaoré ? Cette question, je ne peux m’empêcher de me la poser quand je sais que la Justice française a donné, on se rappelle, son feu vert pour que l’ex-petit président soit remis aux autorités burkinabè. Depuis lors, je ne sais pas ce qui se passe. Je pensais que le gouvernement français allait faire preuve de diligence en signant le décret d’extradition qui, on le sait, est susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’Etat. Mais jusque-là, les lignes ne bougent pas. Qu’est- ce qui coince alors même que l’on vient de célébrer le 21e anniversaire de l’assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons ?

Un citoyen Burkinabè