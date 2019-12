A quand la reprise des négociations entre gouvernement et syndicats ? Cette question, je me la pose parce que j’ai l’impression d’assister à un jeu de ping pong entre les deux parties, chacune rejetant la balle sur l’autre. Or, cette rencontre est nécessaire dans la mesure où elle permet d’aplanir bien des difficultés. Donc, à quand le retour à la table des négociations ? Je souhaite que l’on me réponde.

Un citoyen burkinabè