QUESTION A QUI DE DROIT

Je me rappelle qu’à l’issue d’une enquête parlementaire, un rapport avait été rendu public sur les pratiques de gestion des terres sous le régime de Blaise Compaoré. Il en ressortait que des sociétés immobilières avaient occupé illégalement des terrains et les revendaient à prix d’or à des particuliers sans reverser de taxes à l’Etat. L’enquête, si ma mémoire est bonne, avait permis aux parlementaires de saisir plus de 100 000 parcelles d’une valeur totale de 100 milliards de F CFA. Promesse avait été faite de redistribuer ces parcelles frauduleusement acquises aux populations. Mais plus de deux ans après, je n’entends plus rien. Où en est-on ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un propriétaire terrien lésé