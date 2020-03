QUESTION A QUI DE DROIT

Pourquoi, en dépit de l’épidémie du coronavirus qui fait des victimes dans notre pays, les syndicats avaient-ils choisi de maintenir leur grève générale jusqu’à terme ? Certes, on me dira qu’ils avaient fait des réajustements afin de permettre que soit assuré un service minimum dans le domaine de la santé. Mais pour moi, l’urgence du moment commandait que fût suspendue la grève générale. Cela, à mon avis, aurait rendu plus sympathiques les syndicats. Moi, je reconnais le droit de grève à tous mais je pense que, par moments, il faut savoir raison garder pour ne pas tomber dans le radicalisme.

Un citoyen burkinabè