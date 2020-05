QUESTION A QUI DE DROIT

Cela fait plus d’un an que le gouvernement avait annoncé, à grand renfort de tapage médiatique, qu’il procéderait à la vérification des diplômes des agents de la Fonction publique. La machine avait même été lancée puisque je me rappelle que le Premier ministre d’alors, avait demandé aux différents ministres et présidents d’institutions de lui faire parvenir leurs diplômes respectifs. Mais où en est-on aujourd’hui ? Y a-t-il eu des agents qui ont été épinglés ? Si oui, quelles sont les sanctions qui leur ont été infligées ? Ce sont là autant de questions que je me pose sans réponse et je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un citoyen burkinabè