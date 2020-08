QUESTION A QUI DE DROIT  

Où en est-on avec la proposition faite par les députés, de découpler les législatives de la présidentielle, pour les appareiller avec les municipales en 2021 ? Je sais qu’à cet effet, un rapport avait, en bonne et due forme, été transmis au président du Faso pour suite à donner. Je sais aussi que l’opposition et la majorité avaient marqué leur désapprobation, estimant qu’il faut coûte que coûte organiser les élections couplées en novembre prochain. Mais le dernier-mot, comme on le sait, revient au chef de l’Etat. Quelle est sa position ? Je veux savoir.

Un citoyen burkinabè