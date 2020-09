QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’en 2013, le gouvernement burkinabè avait pris l’engagement de recadrer les prix des loyers par des taxes et ce, en vue de freiner l’inflation dans le domaine immobilier. Cette position, si ma mémoire est bonne, avait été réaffirmée par les autorités actuelles en 2016. Mais depuis lors, je ne vois rien de concret sur le terrain tant et si bien que je me pose des questions : où en est-on avec ce projet ? Etait-ce une simple annonce sans effet ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un citoyen burkinabè