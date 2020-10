QUESTION A QUI DE DROIT  

Demain, 31 octobre 2020, les 13 candidats à la présidentielle du 22 novembre, iront à la pêche aux voix, comme on aime à le dire. Mais il y a des questions que je me pose personnellement sans réponse et je souhaite que l’on puisse éclairer ma lanterne. Comment Yacouba Isaac Zida dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel, compte-t-il battre campagne ? Va-t-il rentrer au bercail ? Ou va-t-il laisser ses lieutenants aller à la rencontre des électeurs ? En tout cas, ce serait une première dans l’histoire de notre pays, de voir un candidat battre campagne depuis son lieu d’exil.

Un observateur de la scène politique burkinabè