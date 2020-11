QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle que le gouvernement burkinabè avait annoncé, à grands renforts de tapage médiatique, que le port du cache-nez serait obligatoire dans tous les établissements scolaires et ce, à compter du 20 octobre dernier. Plus de deux semaines après, on fait le constat qu’il n’en est rien. Car, on voit des élèves comme des enseignants qui vont à l’école sans cache-nez. Alors, qu’est-ce qui se passe ? S’agissait-il d’un simple effet d’annonce ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un parent d’élève