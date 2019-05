QUESTION A QUI DE DROIT :

Face à la fréquence des accidents de la circulation, la mairie de Ouagadougou a pris un arrêté règlementant la circulation des poids-lourds dans la ville. Toute chose qui ne rencontre pas l’assentiment des chauffeurs routiers qui n’ont pas manqué de se faire entendre. Ils disent ne pas savoir où stationner. Ce qui me pousse à me poser les questions suivantes : pourquoi la mairie a-t-elle pris une telle décision avec effet immédiat, sans avoir pris les dispositions nécessaires en créant suffisamment d’aires de stationnement ? Ou alors l’autorité s’est-elle laissée embarquer dans sa prise de décision par les réseaux sociaux qui s’étaient enflammés après qu’une lycienne a été écrasée par un camion ? Autant de questions que je me pose et auxquelles je souhaite avoir des éléments de réponse.

Un citoyen