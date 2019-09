QUESTION A QUI DE DROIT :

Annoncée tambour battant, il y a plus d’un an, l’assurance maladie universelle a suscité beaucoup d’espoir auprès des citoyens burkinabè qui voyaient en cette mesure, une solution pour bénéficier de soins de qualité. Mais plus le temps passe, plus l’espoir s’effrite car malgré la mise en place de certains instruments y relatifs, les citoyens continuent d’attendre impatiemment les soins. A quand donc l’effectivité de cette mesure forte? Un citoyen soucieux du respect des engagements du gouvernement.