REGION DE L’EST : Le soldat Chérif Sy au front

L’image a fait l’objet de curiosité et de beaucoup de commentaires hier dans la journée : Chérif Moumina Sy, en tenue militaire. En effet, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s’est rendu dans la région de l’Est le jeudi 21 mars 2019. Il s’est rendu précisément au camp Noungou de la 34e RIA qu'abrite le poste de commandement inter armées dans l’Est du pays. L’objectif était d’encourager les Forces de défense et de sécurité déployées dans la zone. Au cours de son séjour, «El commandante» a échangé avec la hiérarchie militaire basée à Fada pour diriger les opérations. Il a visité le centre des opérations, un endroit où toutes les informations passent pour être exécutées sur le terrain. En rappel, les Forces armées nationales conduisent depuis février une opération dénommée "Otapuanu" dans les régions du Centre-Est et de l'Est du pays, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le chef d’Etat-major général des Armées avait invité les populations des régions du Centre-Est et de l’Est au respect des consignes de sécurité prescrites, en particulier le couvre-feu et à redoubler de vigilance afin de faciliter l’action des Forces engagées.