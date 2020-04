RETRAIT DE LA COTE D’IVOIRE DE LA CADHP

« Désormais, la Côte d’Ivoire ne permet plus à ses citoyens et à ses organisations de la société civile de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), s’ils estiment leurs droits violés ». Ainsi en a décidé le gouvernement ivoirien qui retire sa déclaration au protocole de création de la juridiction africaine basée à Arusha en Tanzanie. Il s’agit là d’une décision subséquente à l’arrêt rendu le 22 avril dernier par la CADHP, qui ordonnait à l’Etat ivoirien d’abandonner les poursuites judiciaires contre Guillaume Soro et ses partisans dont certains croupissent depuis des mois en prison. Les autorités ivoiriennes ont-elles fait le bon choix ? Difficile de répondre à cette question. Pour le moins, on sait qu’en se retirant de la CADHP, elle apporte de l’eau au moulin des proches de Soro qui n’avaient de cesse de crier à une cabale politique montée contre leur mentor. Surtout que la décision de retrait de la juridiction africaine intervient au moment où, dénonçant une justice aux ordres en Côte d’Ivoire, les avocats de l’ex-président de l’Assemblée nationale en annonçant leur intention de faire appel à la condamnation à 20 ans de leur client auprès de la CADHP. Tout se passe, en effet, comme si le pouvoir ivoirien avait fait le choix de couper l’herbe sous les pieds de Soro et compagnie. Car en se retirant du protocole de création de la CADHP, il réduit leur marge de manœuvres même si pour une certaine opinion, il accrédite la thèse d’un acharnement contre un adversaire politique aux fins de l’écarter de la course à la présidentielle. C’est à croire que le président Alassane Dramane Ouattara (ADO) est prêt à tout dans le bras de fer qui l’oppose à son allié d’hier. Cela dit, il faut savoir raison garder au risque de rendre Soro sympathique. Rappelons d’ailleurs que la CADHP est actuellement dirigée par un magistrat ivoirien qui, certainement, dès l’annonce de la décision prise par son pays de se retirer de la juridiction supranationale africaine, doit être en train de faire ses valises.

B.O