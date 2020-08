Le président de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB), Jérôme Tiendrebéogo, et quelques membres de son bureau, étaient face à la presse, le mercredi 12 août 2020 à la résidence Amsterdam sis à Ouaga 2000. L’ordre du jour de cette rencontre avec les Hommes de médias, a essentiellement porté sur la finale de la Super coupe AJSB qui va opposer le 23 août prochain à Pô, le Rahimo FC à Salitas FC.

Après Kaya en 2017, Ouaga en 2018 et Bobo-Dioulasso en 2019, c’est la ville de Pô qui aura le privilège d’abriter la grande finale de la Super coupe AJSB. Cet honneur qui rejaillit sur la cité du ministre des Sports et des loisirs, El Hadj Daouda Azoupiou, a été bien accueilli par les autorités de la ville qui ont promis de mettre les petits plats dans les grands afin de réserver un accueil des plus chaleureux à leurs hôtes. Cette promesse a été réitérée une fois de plus à l’endroit de Jérôme Tindrebeogo et quelques membres de son bureau lors d’une visite de prospection dans la ville. C’est donc fort de cet acquis que le président de l’AJSB s’est présenté devant la presse pour lui annoncer la bonne nouvelle. D’entrée de jeu, Jérôme Tiendrébéogo a relevé le caractère festif de cette activité qui sera placée sous le patronage du chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré qui, selon le président de l’AJSB, aurait marquer son accord pour assister à la finale. Mais bien avant le début des hostilités entre les deux finalistes que sont Rahimo FC et Salitas, le public aura droit à un match de gala de lever de rideau entre d’un côté, la grande équipe de l’AJSB/ministère des Sports et de l’autre l’équipe mixte FDS-Anciens joueurs de Pô. La Super coupe AJSB sera aussi l’occasion de rendre un hommage mérité à ce grand homme de la presse qu’a été Moustapha Thombiano. « Ce grand homme a révolutionné le milieu de la presse en créant la première radio libre d’Afrique. Moustapha Thombiano a donné tant à la presse qu’au sport. Ce sera aussi une occasion de témoigner notre reconnaissance au colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabè de football (FBF), pour ses actions multiples et multiformes à l’endroit de notre structure», a déclaré Jérôme Tiendrébeogo. Au regard du contexte marqué par la pandémie du Covid-19, le président de l’AJSB a soutenu que le nombre de spectateurs sera soumis à l’appréciation des autorités sanitaires. Quant au vainqueur de la Super coupe qui sera retransmise en direct sur la RTB télé et radio ainsi que sur d’autres chaînes de radiodiffusion telles Ouaga Fm, Horizon Fm et Oméga Fm, il recevra la somme de 2 000 000 F CFA tandis que le vaincu repartira avec la somme de 1 000 000 de F CFA. Cette 27e édition de la Super coupe AJSB sera agrémentée par des prestations musicales que le comité d’organisation a, à en croire le président Jérôme Tiendrebéogo, « pris le soin d’adapter au contexte du moment, mais aussi au goût du jour ». Boureima Badiel, représentant de l’ONATEL SA, le sponsor officiel de l’AJSB, a, pour sa part, rendu un vibrant hommage à l’ensemble de la presse sportive qui, à travers cette activité, donne l’occasion à l’ONATEL, de fort belle manière, d’accompagner le sport, qui fait partie des principaux engagements citoyens de l’entreprise. « Accompagner des initiatives heureuses comme celles de l’AJSB, c’est donc mettre en œuvre un pan important de notre responsabilité sociétale. C’est inscrit dans l’ADN de l’ONATEL », a indiqué Boureima Badiel.

Seydou TRAORE