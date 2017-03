UNITE SPECIALE D’INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Une unité d’élite aux grandes ambitions avec peu de moyens

Certains en ont déjà entendu parler, mais beaucoup ignorent l’existence de cette entité des Forces de défense et de sécurité du Burkina. Il s’agit de l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale (USIGN) en l’occurrence, de ses missions et attributions. Cette unité a été créée à l’image du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) en France, avec pour principales missions, la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme sous toutes leurs formes, sur l’ensemble du territoire national. Nous avons creusé pour en savoir davantage sur cette unité discrète, dépendant directement du chef d’état-major de la Gendarmerie nationale.

Dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier, ils formaient la cheville ouvrière de la traque des trois terroristes qui ont endeuillé plusieurs familles. Vêtus d’une tenue de combat kaki, visages cagoulés, mains gantées, armes au poing, gilets pare-balles, bouclier en avant, ils avançaient en rangs serrés et à pas feutrés sur l’ennemi. Eux, ce sont les hommes de l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale (USIGN). Forte d’environ 300 éléments animés de courage et d’abnégation, l’USIGN est une unité d'élite de la Gendarmerie nationale burkinabè, spécialisée dans les domaines d'intervention, de lutte contre le terrorisme, de la libération d'otages, de la lutte contre le grand banditisme, de protection de Hautes personnalités en temps de crise, de la protection particulière de personnes désignées par la Justice ou la hiérarchie, de l'observation, de la recherche et de l’interpellation d’individus « dangereux ». Cette unité est basée à Ouagadougou, avec une capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire national. Elle est une entité des Forces de défense et de sécurité qui relève de la responsabilité du chef d’état-major de la Gendarmerie nationale. Elle est actuellement placée sous le commandement du chef d’escadron Evrard Somda. Et compte, à long terme, avoir des démembrements dans les différentes brigades régionales de la gendarmerie nationale, notamment à Bobo-Dioulasso et Kaya, afin d’être plus proche des populations et des foyers potentiels de terrorisme. Pour la petite histoire, cette unité d’élite a vu le jour en 2012, avec le recrutement et la formation de la 1re promotion, en vue de renforcer les unités déjà existantes, notamment la Brigade anti-criminalité (BAC). Cela, au regard de l’accroissement du grand banditisme et de la multiplication des prises d'otages par les djihadistes dans la sous-région.

Les risques côtoient quotidiennement les éléments de l’USIGN sur les théâtres d’opérations

Ce n’est qu’en fin 2015, qu’un décret consacrant sa création a été signé par les autorités de la Transition. Cependant, de 2012 au dernier trimestre de 2015, cette unité a mené, dans l’ombre, des actions titanesques, selon son commandement. A ce qu’on dit, elle s’est particulièrement illustrée lors de l’insurrection populaire d’octobre 2014. Elle a réussi, le 30 octobre 2014, avec brio, à exfiltrer les députés, les fonctionnaires parlementaires et les journalistes, coincés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, en plein milieu des flammes. C’est au cours de ces évènements que le lieutenant François Zoungrana avait pris une balle dans la hanche alors qu’il dirigeait les opérations de cette unité. L’USIGN, ce sont aussi ces hommes qui ont maîtrisé et remis avec professionnalisme en cellule plus de 600 prisonniers qui avaient tenté de s’évader de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), lors des évènements de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. A entendre les témoignages de certains des hommes de cette unité, l’échec de la tentative du coup d’Etat du Général Gilbert Diendéré, le 16 septembre dernier au Burkina, est dû au patriotisme avéré de certains officiers de l’armée, dont fait partie le Commandant Evrard Somda, no1 de l’USIGN. Ce dernier fait partie du groupe de jeunes officiers formés au Prytanée militaire de Kadiogo (PKM) qui avait contraint l’état-major militaire à sortir de son mutisme et à s’opposer au coup de force mené par l’ex-Régiment de sécurité présidentiel (Ex-RSP). Autant d’actes accomplis avec courage, loyauté et abnégation, qui ont valu la distinction, le 11 décembre 2015, de l’USIGN au rang de Chevalier de l’Ordre national. Une reconnaissance de la Nation qui a galvanisé davantage ses hommes. En effet, l’USIGN a joué un rôle prépondérant lors de l’attaque terroriste perpétrée contre Splendid Hôtel et le restaurant Cappuccino le 15 janvier 2016. Rôle, faut-il le rappeler, qui a permis de neutraliser les trois djihadistes et de libérer 126 otages de Splendid Hôtel. Cela, avec le soutien de l’Unité de la police nationale et des Forces spéciales françaises et américaines. Avec le peu de moyens de combat dont ils disposaient, les éléments de l’USIGN, comme a témoigné le commandement, ont été les premiers à échanger des tirs avec les terroristes, aux environs de 20h50. Malheureusement, un d’entre eux a reçu une balle au tibia et s’est vu deux semaines après l’attaque, amputé du pied.

Les femmes et l’USIGN

L’USIGN n’est pas une Unité d’élite strictement réservée aux hommes. Les femmes de la gendarmerie nationale peuvent aussi intégrer ce corps, à condition de remplir les conditions requises. Les épreuves de sélections féminines sont les mêmes que celles masculines. Les conditions à remplir pour faire partie de l’effectif de l’USIGN sont les suivantes : avoir moins de 35 ans, être apte physiquement et médicalement. A cela, il faut ajouter, entre autres, les qualités morales et intellectuelles. Mais l’effectif actuel n’a pas de femmes en son sein. Une fois sélectionnées, les nouvelles recrues s’entraînent permanemment et hardiment pour faire face à toutes sortes de situations. Elles reçoivent une série de formations spécifiques dans plusieurs domaines, généralement avec les experts français et américains. La Chine-Taïwan apporte aussi beaucoup de son expertise pour le renforcement des capacités des éléments de cette unité. Il s’agit, entre autres, de l’investigation des locaux, des prises d’otage, des tirs de précision et d’intervention avec bouclier balistique, du franchissement opérationnel, du pilotage de moto-tout-terrain, de l’initiation aux techniques commandos à Pô. Comme le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) en France, l’USIGN dispose de moyens en armement et de moyens spécifiques d’intervention, notamment les boucliers, les gilets pare-balles, etc., mais en nombre insuffisant. Au regard des menaces terroristes qui pèsent sur la sous-région et des actions titanesques qu’elle a déjà accomplies, cette unité a besoin d’être renforcée en équipements et en personnels, afin de faire face à toutes les menaces, d’où qu’elles viennent.

Mamouda TANKOANO