12E EDITION DES TABLEAUX D’HONNEURS : 20 lauréats honorés

La « nuit DES TH 2022 » qui est organisée pour magnifier l’excellence scolaire a eu lieu le 01 avril dernier. Ce sont au total 20 jeunes élèves qui ont été honorés lors de cette cérémonie. C’était en présence du Dr Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée Législative de Transition, et de Joseph André Ouédraogo, ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationale.

“Excellence scolaire et métiers d’avenir”. C’est sous ce thème que s’est tenue la 12e édition de la nuit des tableaux d’honneur (TH). Pour cette édition, 20 lauréats ont été primés à la cérémonie qui a eu lieu le 1er avril dernier à Ouagadougou. De l’avis du ministre en charge de l’Éducation présent à cette nuit « de célébration de l’excellence », le programme « Tableau d’Honneur » est conçu pour répondre à un but précis, notamment encourager les élèves des lycées et collèges du Burkina à viser l’excellence scolaire, acquérir de saines habitudes d’études, aller à la découverte des différents corps de métiers et se forger une solide citoyenneté responsable. S’agissant du thème de cette édition, le Ministre Joseph André Ouédraogo pense qu’il est en droite ligne avec les politiques du gouvernement. ”Ce thème m’inspire la nécessité d’établir le lien entre la culture de l’excellence scolaire et l’adéquation avec les métiers porteurs, en contribuant à résoudre l’équation formation de qualité et insertion socio-professionnelle. Cette problématique est en droite ligne avec la politique éducative du Gouvernement en ce qui concerne la performance interne et externe de notre système éducatif », a-t-il laissé entendre. Yaya Diallo, élève au lycée provincial de Koudougou a été désigné meilleure étoile de cette 12e édition des TH. De son parcours on retient qu en classe de 6e, il a obtenu 19,05/20 de moyenne ; 5e 19,15/20 4e 19,40/20 et 3e 18,10/20. Son sacre l’a fait bénéficier, en plus des lots remis à toutes les étoiles, une Bourse d’étude de plus de 5 millions qui couvrent ses études de la 1re année d’université jusqu’au master 2, et cette bourse lui a été accordée par Institut supérieur privé polytechnique (ISPP) de Ouagadougou.

Valérie YAMEOGO