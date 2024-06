COUP DE CŒUR

Importante saisie de riz avarié : bravo à la Douane !

Plus de mille tonnes de riz avarié, ont été saisies par les services des douanes à Dakola, du nom de cette ville située à la frontière entre le Burkina et le Ghana. Voyez-vous ? Tout se passe, comme si, pour certains, tous les moyens sont bons pour se faire des sous, fût-ce au péril de la santé des autres. A preuve, n’eût été la vigilance des agents des douanes, cette forte quantité de mauvais riz se serait retrouvée sur le marché avec toutes les conséquences qui pourraient en découler en terme de problèmes sur la santé des consommateurs. D’où la nécessité de féliciter la douane pour cette œuvre de salubrité publique. Bravo et encore bravo à la Douane pour la vigilance !

COUP DE GUEULE

Organisation du BEPC : non aux dysfonctionnements !

Le BEPC, session 2024, a refermé ses portes la semaine dernière. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’organisation a été émaillée de dysfonctionnements dont on dit qu’ils sont liés à un logiciel qui était pourtant censé améliorer les choses. Le même constat a été fait l’année dernière. Si fait que l’on a parfois assisté à une pagaille qui ne dit pas son nom dans la proclamation des résultats. Toute chose qui n’honore pas notre pays et qui, in fine, pourrait jeter le discrédit sur les diplômes burkinabè.