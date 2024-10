FETHULLAH GULEN (DISPARU) : Ange ou démon, Dieu seul le sait

Le prédicateur turc de renommée internationale n’est plus. Fethullah Gülen, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a tiré sa révérence le 20 octobre dernier en Pennsylvanie aux Etats-Unis, à l’âge de 83 ans. Il était l’inspirateur du mouvement Gülen aussi appelé mouvement Hizmet qui signifie en langue turque « service ». Né le 27 avril 1941 à Pasinier en Turquie, Fethullah Gülen était au cœur d’un vaste réseau mondial si fait qu’il comptait de nombreux adeptes. Il était perçu par certains comme un humanitaire au grand cœur tandis que d’autres le présentaient comme un leader terroriste. Ange ou démon, Dieu seul le sait. Mais s’il y a une chose qui est certaine, c’est que l’Afrique lui doit une fière chandelle ; tant l’homme a financé la construction de nombreuses écoles qui ont contribué à la scolarisation de beaucoup d’enfants. Et ce n’est pas tout. Car, il a aussi construit des centres de santé qui ont contribué à l’amélioration de l’offre de soins dans bien des pays africains. En un mot comme en mille, Fethullah Gülen était l’ami de nombreux dirigeants africains même si certains d’entre eux, au nom des intérêts d’Etat, ont décidé de lui tourner le dos en vue de renforcer leurs relations avec le pouvoir d’Ankara, et cela, au nom du principe qui veut que l’ennemi de mon ami soit désormais considéré comme un ennemi. Autrement dit, Fethullah Gülen n’étant plus en odeur de sainteté avec le président Recep Tayyip Erdogan, certains pays africains ont vite fait de prendre position.

Fethullah Gülen aura quitté ce monde sans jamais avoir eu l’occasion de donner sa part de vérité

Si fait que bien d’entre eux ont procédé à l’expropriation des biens du prédicateur. En fait, le clash entre Gülen et Erdogan remonte à 2010, lorsqu’un scandale de corruption a éclaboussé le cercle restreint du dernier cité. L’inimitié entre les deux hommes éclate au grand jour au point que Fethullah Gülen a dû se retrouver aux Etats-Unis où il vivait en exil depuis près d’un quart de siècle. Accusé de tous les péchés… de la Turquie, il sera jugé et condamné par contumace par la Justice de son pays. Malheureusement, il aura quitté ce monde sans jamais avoir eu l’occasion de se défendre ou de donner sa part de vérité. Pouvait-il, du reste, en être autrement quand on sait qu’en plus d’avoir été déchu de sa nationalité, il a été interdit de séjour dans son pays natal ? Cela dit, s’il y a donc quelqu’un qui, dès l’annonce de la mort de Fethullah Gülen, a dû esquisser un sourire rapide, c’est bien le président Erdogan. A preuve, même le communiqué officiel annonçant son décès, le présente comme « le chef d’une sombre organisation », traduisant ainsi tout le mal que le pouvoir d’Ankara pense de l’homme. Mais s’il y a une chose que tout le monde s’accorde à reconnaître, c’est que Fethullah Gülen « a passé chaque instant de sa vie à servir la religion bénie de l’Islam et l’humanité ».

Boundi OUOBA