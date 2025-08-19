logo
APPELS A UN PLAN B DU PDCI-RDA POUR LA PRESIDENTIELLE : Le parti de l’Eléphant au bord de l’implosion ?


A mesure que l’on approche de la présidentielle du 25 octobre prochain, le landerneau politique est en pleine ébullition en Côte d’Ivoire. Tous les partis politiques affûtent leurs armes, la plupart d’entre eux ayant déjà désigné leurs candidats respectifs. C’est le cas par exemple, du Parti démocratique de Côte d’Ivoire Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) dont […]


Pour accéder à cet article vous devez acheter un accès en cliquant sur ce lien : Accès à un article politique.
