ARRESTATION DE L’OPPOSANT TUNISIEN GHANNOUCHI : Un destin en pointillés pour une nuit de destin particulière

L’ancien président du Parlement tunisien, Rached Ghannouchi, patron du parti islamiste Ennahdha, a été arrêté, le 17 avril 2023, et sa maison perquisitionnée. Au moment où nous tracions ces lignes, les chefs d’accusation contre lui, n’étaient pas encore connus. Mais l’on sait que l’octogénaire homme politique était, depuis quelques mois, dans le collimateur de la Justice tunisienne puisqu’il avait été convoqué plusieurs fois par cette institution qui le soupçonne d’être mêlé à des affaires de terrorisme, de blanchiment d’argent ou encore à des tentatives de déstabilisation du régime de Kaïs Saïed. En attendant que ces soupçons soient confirmés ou infirmés, l’on peut, sans risque de se tromper, dire que le rouleau compresseur de Robocop, qui s’est mis en branle, n’est pas près de s’arrêter. C’est d’autant plus vrai que depuis son accession au pouvoir, l’homme emprisonne à tour de bras tous ceux qui osent lever le petit doigt pour critiquer sa gouvernance. Ils sont soit jetés en prison, soit menacés de poursuites judiciaires. Cela dit, l’arrestation du leader de Ennahdha suscite des interrogations, surtout qu’elle est intervenue en plein mois de jeûne du Ramadan, plus particulièrement au cours de la nuit la plus sacrée pour les fidèles musulmans, c’est-à-dire la nuit du destin. Quel sort va-t-on réserver à cet opposant devenu l’un des poils à gratter du président Kaïs Saïed, depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en 2021? Un destin bien en pointillés pour une nuit de destin particulière, pourrait-on donc s’exclamer ! C’est vrai qu’on ne peut pas l’absoudre de tout péché, mais tout laisse croire que Ghannouchi paie pour ses prises de positions engagées. Comme quoi, qui veut embastiller son opposant l’accuse de terrorisme.

Le contexte sociopolitique actuel en Tunisie, ne milite pas en faveur d’un musellement des opposants

Et sur le continent, les exemples sont légion. Du Bénin au Rwanda en passant par le Gabon, des opposants ont été purement et simplement jetés au cahot pour des raisons spécieuses de terrorisme pendant que les vrais terroristes se pavanent sans être inquiétés. Cette façon de faire tue non seulement la démocratie, mais aussi les espoirs des peuples qui aspirent à une gouvernance vertueuse. Plutôt que de passer le temps à étouffer les voix dissonantes, Kaïd Saïed gagnerait à soigner sa gouvernance aux fins de tirer la démocratie tunisienne vers le haut. La dictature qu’il a adoptée comme mode de gouvernance, risque de le conduire à sa perte. Car, comme le dit la sagesse populaire, « ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on fait baisser la fièvre ». Toujours est-il que le contexte sociopolitique actuel en Tunisie ne milite pas en faveur d’un musellement des opposants. Mais obnubilé par sa volonté de faire place nette, Kaïs Saïed poursuit la traque de ses opposants. A preuve, de février à nos jours, une vingtaine d’entre eux ont été mis aux arrêts. Et tout porte à croire que l’homme n’est pas prêt d’arrêter sa machine répressive. C’est une véritable chape de plomb qui s’abat sur les opposants et autres défenseurs des droits humains en Tunisie. Kaïs Saïed veut-il divertir les populations prises à la gorge par des difficultés économiques sans précédent? Arrêter un opposant de la trempe de Ghannouchi, à trois mois des élections législatives, cela a toutes les allures d’une cabale politique. Toutefois, Ennahdha doit aussi faire son autocritique sur son parcours politique, car on ne peut pas tremper sa barbichette dans toutes les soupes et vouloir sortir indemne.

Dabadi ZOUMBARA