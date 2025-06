AUTORISATION DE POURSUITES CONTRE LE MINISTRE DE LA JUSTICE EN RDC : Une levée d’immunité à forte valeur pédagogique

« Nul n’est au-dessus de la loi ». Voilà une assertion qui sied bien à la situation du ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, qui est dans le collimateur de l’institution dont il a la charge. Et qui a vu son immunité levée par l’Assemblée nationale qui a autorisé, le 15 juin dernier, des poursuites à son encontre, au terme d’un vote à huis clos où, à 329 voix sur 363, les députés se sont largement prononcés pour qu’il soit entendu par la Justice. Autant dire qu’avec ce vote parlementaire, l’on va vers un procès du garde des Sceaux qui est inculpé pour détournement de deniers publics destinés à la construction d’une prison. Et au terme de la loi, il ne devrait pas rester longtemps en poste en raison de la procédure en cours à son encontre. Mais en attendant que la Justice démêle l’écheveau, et au-delà des cris d’orfraie du mis en cause et de son entourage qui crient à l’acharnement, le moins que l’on puisse retenir de l’acte des députés congolais, est la valeur pédagogique de cette levée d’immunité.

Cette autorisation de poursuite à l’encontre d’un membre de l’Exécutif, est un bon point pour la démocratie

Un acte qui ouvre la voie à un procès du ministre, et qui devrait servir d’exemple sur un continent où d’Est en Ouest et du Nord au Sud, la prévarication des biens publics et les mauvaises pratiques en matière de gestion, sont monnaie courante en plus d’avoir la peau dure sous nos tropiques. C’est un fait qui mérite d’autant plus d’être souligné que dans les républiques bananières, ce n’est pas tous les jours qu’un membre du gouvernement ou un haut dignitaire de l’Etat toujours en fonction, est appelé à s’expliquer devant les juridictions de son pays, encore moins à répondre de ses actes ; qui plus est pour détournement de deniers publics. Et la symbolique est d’autant plus forte qu’il s’agit, ici, d’un ministre d’Etat qui est le premier responsable d’un département régalien comme celui de la Justice, et sur qui pèsent de graves accusations. Toujours est-il qu’au-delà du procès à venir dont l’issue est d’ores et déjà très attendue, et des considérations politiques que l’affaire pourrait prendre, cette autorisation de poursuite votée par le parlement à l’encontre d’un membre de l’Exécutif, est un bon point pour la démocratie. Car, ne serait-ce que dans la forme, elle a le mérite de mettre tous les citoyens sur un pied d’égalité en tant que justiciables devant la loi. Et si le message est de montrer qu’il n’y a pas d’intouchables dans la République et que nul ne peut se prévaloir d’un quelconque statut pour espérer se soustraire à la Justice, cela est à l’honneur du président Félix Tshisekedi. A preuve, ce n’est pas le premier proche collaborateur qui a maille à partir avec la Justice de son pays. On se rappelle encore le procès inédit de son ancien Directeur de cabinet et principal allié, Vital Kamerhe, qui avait provoqué une onde de choc en RDC.

Les Congolais attendent de cette affaire, que la lumière soit faite

Poursuivi pour malversations financières, il avait été condamné en 2020 à 20 ans de travaux forcés pour « détournement de fonds » et « corruption » dans le cadre du programme d’urgence du chef de l’Etat, avant d’être blanchi et acquitté en appel, en 2022. Qu’en sera-t-il pour Constant Mutamba ? On attend de voir. Mais, d’ores et déjà, sa propension à faire des pieds et des mains en amont pour se tirer d’affaire au point de contester la procédure initiée par le procureur près la Cour de cassation à son encontre, trahit un manque de sérénité qui pourrait renforcer le doute de plus d’un. Car, pour autant qu’il n’ait rien à se reprocher, en tant que chef du département de la Justice, Constant Mutamba devrait être le premier à se réjouir de cette procédure qui devrait lui permettre, s’il est blanchi, de laver son honneur devant la nation tout entière. Mais en rechignant à se retrouver devant le tribunal, on se demande s’il croit lui-même en la Justice de son pays. En tout état de cause, pour la transparence, les Congolais attendent de cette affaire, que la lumière soit faite afin de situer l’opinion sur les agissements du ministre. Question de savoir si oui ou non, il a trempé la barbichette dans la soupe de l’argent public en détournant des fonds destinés à la construction d’un centre de redressement pénitentiaire.

« Le Pays »