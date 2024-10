Autosuffisance en produits sanguins : Des commerçants donnent leur sang pour sauver des vies

L’Union Nationale des Associations des Commerçants des Marchés et Yaars du Burkina Faso, en collaboration avec l’Association des commerçants Zabré Daag Nayi Nérré, et le Ministère de la Santé, de la Lutte contre le Sida, à travers le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), a initié, le samedi 5 octobre 2024, à Ouagadougou, sa 6e édition de l’opération dons de sang.

Selon Ramdé Michel, le secrétaire général de l’Union, cette opération a été organisé pour pallier à une pénurie de ce produit au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), et contribuer à sauver des vies humaines. Ce sont au moins une centaine de poches de sang qui ont été recueillies au cours de cette opération de dons de sang des commerçants. « Vu l’insécurité que traverse le pays, nous avons décidé de faire un don de sang, chaque année pour sauver nos FDS, VDP et déplacés internes. L’union nationale à travailler à mettre au sein de 54 marché s et Yaars, des comités de veille, pour aider à lutter contre le terrorisme car nous savons que si le pays n’est pas en paix, nous serons les premiers à souffrir. L’union travaille également à maintenir la cohésion sociale et à lutter contre l’incivisme de tous genres des commerçants dans les marchés et Yaars » a-t-il indiqué. Le conseiller technique du ministère en charge du commerce, Ilboudo Seydou, a salué l’opération de don de sang des commerçants, parce que, selon lui, cette action sociale revêt une importance capitale en ce sens que le sang collecté va permettre de sauver des vies humaines en cette période de crise sécuritaire. « Le sang est un bien précieux qu’on ne peut trouver que sur son semblable. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette cérémonie qui est un acte patriotique, et au nom du ministre du commerce, Serge Pooda, je voudrais saluer les commerçants dont le soutien ne nous a jamais fait défaut dans ces moments difficiles que traverse notre pays. Ce don de sang va permettre dans un premier temps, d’aider les malades, mais aussi, d’aider, ceux qui sont en manque de sang dans les hôpitaux et les CSPS. Mais surtout , ce don de sang va aider les FDS et les VDP qui sont actuellement au front , et qui sont souvent confrontés à des blessures qui nécessitent du sang », a-t-il déclaré.

Seydou TRAORE