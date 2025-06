BEATIFICATION D’UN JEUNE CONGOLAIS PAR LE VATICAN : Un symbole de foi et de lutte contre la corruption

Le Vatican a béatifié, le 15 juin 2025, en la solennité de la Sainte-Trinité, à Rome, un jeune Congolais en la personne de Floribert Bwana Chui Bin Kositi. Ce jeune laïc de la communauté Sant’Egidio, avait été reconnu par le défunt Pape François, le 25 novembre 2024, comme martyr « de l’honnêteté et de l’intégrité morale ». En effet, alors qu’il était âgé seulement de 26 ans, ce jeune douanier avait été enlevé, torturé et tué en 2007, à Goma en RDC, pour avoir refusé de laisser passer des vivres avariés en contrepartie d’espèces sonnantes et trébuchantes. Avec cette béatification, Floribert Bwana rejoint ainsi la célèbre et « short list » des personnes déjà béatifiées en République démocratique du Congo, (RDC) que sont : Sœur Anuarite Nengapeta, le laïc Isidore Bakanja et l’abbé Albert Joubert. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Vatican a vu juste. Ce d’autant que l’acte de Floribert, désormais premier bienheureux de la communauté Sant-Egidio, est hautement salutaire.

La jeunesse de la RDC gagnerait à s’inspirer de l’exemple de Floribert Bwana

Car, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la consommation du riz avarié aurait été source de danger pour la santé des populations. L’acte de Floribert a d’autant plus de mérite que la corruption a pignon sur rue en RDC. Pour ce croyant, refuser des milliers de dollars dans un tel pays, c’est vraiment faire preuve de foi et d’intégrité morale. Du reste, dans un monde où la seule référence, pour certains, c’est l’argent, voir un jeune de 26 ans, résister à la corruption, n’est ni plus ni moins que la manifestation concrète de son attachement aux enseignements de Dieu. En tout cas, Floribert aura, à travers son acte, montré toute la solidité et la richesse de son éducation, mais aussi son penchant pour la justice. Heureusement que l’Eglise catholique le réhabilite à travers cette béatification. Vivement donc que cela fasse tache d’huile ! C’est dire si la jeunesse de la RDC gagnerait à s’inspirer de l’exemple de Floribert Bwana. Certes, réussir sa vie sur terre c’est bien. Mais penser au Ciel est encore mieux. Et tout porte à croire que ce fut la philosophie de Floribert Bwana. Car, faut-il le souligner, l’homme avait consacré aussi une partie de sa vie à la protection des enfants en situation de rue. Preuve, s’il en est, que ses actes vont au-delà de la lutte contre la corruption qui reste un vaste chantier en RDC. Autant dire qu’il aura vécu utile pour sa communauté. En tout état de cause, la RDC étant un pays où on compte des milliers de fidèles, la béatification de Floribert doit, à défaut de contribuer à renforcer la foi chrétienne, impacter positivement la communauté catholique. Aujourd’hui, le gouvernement congolais peut se féliciter d’une telle décision du Vatican. Mais qu’a-t-il fait, après l’assassinat du jeune Floribert, pour que justice soit rendue ? En tout cas, le pouvoir de Félix Tshisekedi doit se garder de toute récupération politique.

Les acteurs politiques, en l’occurrence les dirigeants congolais, devraient se regarder dans la glace

Bien au contraire, la béatification de Floribert Bwana devrait plutôt constituer pour l’Etat congolais, un cas de conscience pour n’avoir ni protégé un agent dans l’exercice de ses fonctions, ni œuvré à lui rendre justice. La seule entité à qui on doit une fière chandelle, c’est bien la communauté Sant-Egidio qui aura tout mis en œuvre pour que l’œuvre de Floribert Bwana soit reconnue. On peut, sans risque de se tromper, dire que la béatification de Floribert Bwana est un véritable symbole de foi et de lutte contre la corruption. C’est dire si, au-delà de la jeunesse congolaise, les acteurs politiques, en l’occurrence les dirigeants congolais, devraient se regarder dans la glace. Eux qui, au nom de leurs intérêts personnels et partisans, sont très souvent prêts à toutes sortes de compromissions.

« Le Pays »