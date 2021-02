Les autorités sanitaires ont annoncé, en fin de semaine écoulée, l’avènement de nouveaux variants du coronavirus dans notre pays et ce, dans un contexte où l’on constate un grand relâchement dans le respect des mesures-barrières. D’où la nécessité d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Car, à l’allure où vont les choses, il faut craindre, si rien n’est fait, une véritable hécatombe. Surtout quand on sait qu’en un mois seulement, l’on a enregistré une trentaine de morts. Restons donc vigilants !

Boundi OUOBA