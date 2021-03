Dans les stations-services, certains pompistes servent de l’air en lieu et place du carburant, à leurs clients. En effet, lorsque le pompiste constate que le client ne prête pas attention, préoccupé qu’il est par autre chose, il en profite pour presser ou appuyer à travers la main gauche, le bouton « STOP » situé sur le clavier. Aux yeux du client, tout marche normalement sur le cadran comme si de rien n’était. Alors qu’en réalité, c’est de l’air qui est servi en lieu et place du carburant, si fait que beaucoup de motocyclistes sont le plus souvent étonnés que leur carburant finisse plus tôt. Certains pensent à tort ou à raison que leurs engins consomment trop. Or, tel n’est pas cas. C’est le pompiste qui a fait preuve de malhonnêteté. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. C’est une pratique qui mérite d’être bannie. C’est le lieu d’inviter les uns et les autres à la vigilance lorsqu’ils se font servir du carburant dans une station-service.

Didèdoua Franck ZINGUE