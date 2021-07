Du sable et des tas de déchets sortis des caniveaux, disséminés sur la chaussée ! C’est le constat que l’on fait lorsque l’on emprunte la voie bitumée qui passe par la maison Nestlé pour rejoindre la ZAD (Zone d’activités diverses). S’il est vrai que l’initiative prise par les riverains eux-mêmes de curer les caniveaux, est à saluer, il faut cependant relever des insuffisances. Car, très facilement, la nuit tombée, et surtout en cas de coupure de courant, les tas d’immondices déposés sur la chaussée, peuvent être sources de dangers pour les usagers. Et ce n’est pas tout. Ces ordures, si elles ne sont pas ramassées, vont finir par se retrouver dans les mêmes caniveaux d’où elles étaient sorties. Un véritable travail de Sisyphe s’il en est.

Issa SIGUIRE