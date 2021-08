La scène se déroule dans un quartier de Ouagadougou, plus précisément à Dassasgho. Une dame qui roulait en voiture, entre dans une flaque d’eau qui éclabousse un homme et son enfant qui marchaient à côté. Elle ralentit non pas pour s’excuser mais pour tenir ce langage aux deux passants : « Ecoutez, c’est ça la vie hein ». Toute chose qui a irrité l’homme et son rejeton qui ont tout de même su garder leur sang-froid. Voyez-vous ? Sachons nous montrer humbles. Il ne faut surtout pas se laisser griser par sa situation sociale au point de mépriser les autres. Car, la vie est ainsi faite que ceux que l’on méprise aujourd’hui, peuvent parfois nous être d’un grand soutien demain. L’adage ne nous enseigne-t-il pas que « l’ennemi le plus dangereux est l’orgueil qui nous fait croire que l’on a toujours raison et que l’on n’a besoin de personne ».

Boundi OUOBA