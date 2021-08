Savez-vous qu’il y a des réparateurs de portables qui ne méritent pas leur nom ? Et Dieu seul sait s’ils sont nombreux. En effet, lorsque vous leur confiez votre appareil pour réparation d’une panne donnée, ils en rajoutent, vous compliquant davantage la tâche. Et parfois, toute honte bue, ils n’hésitent pas à vous réclamer quelques subsides pour le travail fait puisqu’ils sont convaincus d’y avoir apporté leur touche… pour le moins mauvaise. En fait, on ne le sait que trop bien. Pour faire face au chômage ou à l’oisiveté, nombreux sont ceux-là qui se sont improvisés réparateurs de ceci ou de cela et ce, sans aucune connaissance même primaire en la matière.

Boundi OUOBA