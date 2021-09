Deux enfants ont trouvé la mort par noyade dans le barrage du secteur N°6 de Kaya dans la région du Centre-Nord. C’était en début de semaine en cours et ce, alors même qu’ils revenaient du centre-ville où ils étaient allés vendre des articles. Ce drame qui n’est pas le premier, doit interpeller les parents à plus d’égards vis-à-vis de leurs enfants. Car, très souvent, on a l’impression que certains parents se soucient de leurs enfants comme d’une guigne. Si fait qu’ils se retrouvent groggy quand survient un malheur. Prenons donc soin de nos enfants et Dieu seul sait s’ils en ont besoin.

Valérie YAMEOGO/TIANHOUN